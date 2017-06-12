Петербург отмечает День России фестивалем с оттенком «милитари»

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Санкт-Петербург, 12 июня. Главной площадкой городских празднований Дня России в Петербурге стало Марсово поле, где организаторы отразили практически всю эпоху отечественной военной истории, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Главной площадкой Дня России в Петербурге вновь стало Марсово поле. Здесь прошел фестиваль с оттенком «милитари». Военно-патриотические клубы, казаки, любители страйк-бола отобразили практически всю эпоху отечественной военной истории: от Императорской армии дореволюционной России до сегодняшних дней.

Увидеть это воочию пришли тысячи горожан, большинство из которых с детьми.

«Интересно самим, познавательно для детей!» — самый популярный ответ, на вопрос журналиста ФАН, зачем они здесь.

Всех очень потрясли казаки. Особенно сильное впечатление они произвели на иностранцев. Популярностью у собравшихся, в первую очередь у детей, также пользуется военная техника времен Великой Отечественной войны.

При этом организаторы акции подчеркнули, что 12 июня «ни слова о политике». Однако политику в мероприятие, как и анонсировалось, добавили сторонники блогера Алексея Навального.

Им изначально официально была предложена, причем не в первый раз, другая площадка — сквер в Удельном парке. Но они вновь посчитали, что соберутся на Марсовом поле.

В соцсетях официально анонсировался митинг в рамках военно-патриотического мероприятия. Сторонники Навального собрались, «приклеившись» к другим официальным площадкам праздника. На Марсовом поле дежурят большое число сотрудников полиции. По некоторым данным, сторонники блогера готовят провокации.

ФАН напоминает, что оппозиционеры уже не в первый раз устраивают провокации. Еще свежи события митинга 26 марта, когда люди с Марсова поля дошли до Дворцовой площади. И именно там неуправляемая толпа начала устраивать массовые беспорядки.