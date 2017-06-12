Краснодар отметил День России выставками, соревнованиями и показательными выступлениями

В Избранное

Скопировать

Краснодар, 12 июня. Порядка 20 тематических площадок открылись в Краснодаре в честь Дня России, сообщили представители администрации города.

В разных частях города 12 июня открылись десятки тематических площадок. Как отметили власти Краснодара, горожане смогут посетить тематические молодежные площадки, выставки общественных объединений города, спортивные площадки, а также стать очевидцами показа аварийно-спасательной пожарной техники, оборудования и снаряжения.

По завершению праздничного дня состоится большой концерт на Театральной площади, финалом которого станет фейерверк.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Многонациональная Россия» начался в центре Москвы. Мероприятие приурочено к Дню России, который сегодня отмечает вся страна.