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Россия
Краснодар отметил День России выставками, соревнованиями и показательными выступлениями

Краснодар отметил День России выставками, соревнованиями и показательными выступлениями

13:48  12 Июня 2017
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Краснодар отметил День России выставками, соревнованиями и показательными выступлениями

Краснодар, 12 июня. Порядка 20 тематических площадок открылись в Краснодаре в честь Дня России, сообщили представители администрации города.

В разных частях города 12 июня открылись десятки тематических площадок. Как отметили власти Краснодара, горожане смогут посетить тематические молодежные площадки, выставки общественных объединений города, спортивные площадки, а также стать очевидцами показа аварийно-спасательной пожарной техники, оборудования и снаряжения.

Краснодар отметил День России выставками, соревнованиями и показательными выступлениями

По завершению праздничного дня состоится большой концерт на Театральной площади, финалом которого станет фейерверк.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Многонациональная Россия» начался в центре Москвы. Мероприятие приурочено к Дню России, который сегодня отмечает вся страна.

Катерина Тимошенская
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