Глава Хабаровского края поздравил местных жителей с Днем России

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Хабаровск, 12 июня. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил земляков с главным государственным праздником.

Глава Хабаровского края в своем поздравлении отметил, что регион неразрывно связан с духовными корнями и историей России. Жители края подтверждают свою ответственность за настоящее и будущее государства своими достижениями в реализации экономической политики Дальнего Востока.

В Хабаровском крае в День России пройдут торжественные приемы, встречи с ветеранами и молодежью. На главной площади Хабаровска состоится торжественная акция «Я люблю Россию». Также запланированы массовые народные гуляния и флешмоб «Россия - Едина».