Сирия: войска Асада уничтожили более 60 боевиков ИГ в районе аэропорта Дейр эз-Зора

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Дамаск, 12 июня. Бойцы Сирийской арабской армии уничтожили более 60 террористов ИГ* в районе аэропорта города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

По данным местного информационного агентства SANA, боевиков ликвидировали в районе Лива ат-Тамин и окрестностях аэропорта Дейр эз-Зора.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.