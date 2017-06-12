Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия: войска Асада уничтожили более 60 боевиков ИГ в районе аэропорта Дейр эз-Зора

Сирия: войска Асада уничтожили более 60 боевиков ИГ в районе аэропорта Дейр эз-Зора

13:18  12 Июня 2017  /обновлено: 13:31  12 Июня 2017
147

 

Сирия: войска Асада уничтожили более 60 боевиков ИГ в районе аэропорта Дейр эз-Зора

Дамаск, 12 июня. Бойцы Сирийской арабской армии уничтожили более 60 террористов ИГ* в районе аэропорта города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

По данным местного информационного агентства SANA, боевиков ликвидировали в районе Лива ат-Тамин и окрестностях аэропорта Дейр эз-Зора.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг
Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть