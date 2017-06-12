Сирия: войска Асада уничтожили более 60 боевиков ИГ в районе аэропорта Дейр эз-Зора
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Дамаск, 12 июня. Бойцы Сирийской арабской армии уничтожили более 60 террористов ИГ* в районе аэропорта города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.
По данным местного информационного агентства SANA, боевиков ликвидировали в районе Лива ат-Тамин и окрестностях аэропорта Дейр эз-Зора.
Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
* Организация запрещена на территории РФ.
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