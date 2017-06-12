Митинг в Ханты-Мансийске собрал всего 30 человек

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Ханты-Мансийск, 12 июня. Митинг оппозиционно настроенной молодежи в Ханты-Мансийске не собрал и полусотни человек — точнее, количество его участников спустя какое-то время после начала митинга возросло до 12 человек.

Как сообщает «Федерал Пресс», «чисто участников митинга увеличилось до 30, большинству до 25 лет. Рядом с задумчивым видом гуляют пара мужчин и снимают площадь на видеокамеру. Участники митинга подозревают, что это сотрудники полиции в штатском».

Напомним, одновременно с Днем России в многих городах проходят протестные акции, согласованные властями. Организаторы протестных митингов постарались привлечь максимальное влияние к своим действиям, используя для этого даже откровенное нарушение закона — организаторы главного митинга оппозиции в Москве заявили, что будут проводить свою акцию на Тверской улице вне зависимости от мнения властей, хотя им было согласовано мероприятие на проспекте Сахарова.