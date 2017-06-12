Фестиваль «Многонациональная Россия» проходит в Москве

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Москва, 12 июня. Фестиваль «Многонациональная Россия» начался в центре Москвы. Мероприятие приурочено к Дню России, который сегодня отмечает вся страна.

«Многонациональная Россия» — одно из самых заметных событий праздничного дня. Для гостей организована обширная культурная и развлекательная программа. Проходит фестиваль в самом сердце Москвы: он стартовал в полдень на Пушкинской площади.

По данным организаторов, в шатре «Страна мультфильмов» будут показаны мультфильмы из цикла «Мульти-Россия», в шатре «Страна ремесел» можно увидеть настоящую кузницу и гончарный круг. В течение всего понедельника 12 июня будут открыты ярмарочные ряды с национальными угощениями.