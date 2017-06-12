Почти 80 процентов россиян назвали себя патриотами

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Москва, 12 июня. Полторы тысячи респондентов приняли участие в опросе фонда «Общественное мнение».

По данным опроса фонда 78 процентов россиян считают себя патриотами. Отмечается, что большинство из опрошенных являются людьми с высшим образованием и ежемесячным доходом более 30 тысяч рублей. 59 процентов опрошенных сообщили, что не видят ничего плохого в том, чтобы публично называть себя патриотом.

Опрос показал, что россияне не считают, что отъезд за рубеж с целью заработка или явка на выборы может повлиять на патриотичность. Опрос был проведен в период с 3 по 4 июня, специалисты фонда подчеркивают, что в декабре 2006 года только 57 процентов россиян называли себя патриотами, сообщает «Телеканал 360».