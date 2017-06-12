МИД РФ: Санкции не помешают построению конструктивного диалога с Канадой

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Москва, 12 июня. Россия готова к построению конструктивного диалога с Канадой, несмотря на санкции, заявили в министерстве иностранных дел России.

В МИД РФ выступили с заявлением в связи с 75-летием установления дипломатических отношений с Канадой. В внешнеполитическом ведомстве с сожалением отметили, что «в последние годы руководство Канады, вопреки здравому смыслу, пошло по пути разрушения накопленного позитива, подыгрывая русофобским настроениям и вводя против России необоснованные санкции».

Эти шаги Оттавы нарушили многие каналы взаимодействия стран, а также нанесли урон отношениям государств. Однако российские дипломаты смотрят в будущее с оптимизмом.

«В России открыты к конструктивному диалогу с Канадой на условиях взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга. Рассчитываем, что в Оттаве тоже проявят к этому готовность», — отметили в МИД РФ.

Ранее председатель Европейского союза Дональд Туск заявил, что призовет лидеров стран G7 продолжить политику антироссийских санкций.