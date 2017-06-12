Сотни машин выстроятся в гигантский флаг России на ЗСД в Петербурге

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Санкт-Петербург, 12 июня. Автопробег «Автомобильная Россия» пройдет в понедельник на центральном участке Западного скоростного диаметра.

В честь Дня России 201 автомобиль выстроится в виде флага РФ: по 67 машин белого, синего и красного, уточнили сотрудники ООО «Магистраль северной столицы».

«Триколор» будет перемещаться по ЗСД от Богатырского проспекта до съезда на перспективное продолжение набережной Макарова.

Колонна займет три правые полосы, четвёртая будет свободна. Сопровождать участников пробега будут экипажи ГИБДД.

