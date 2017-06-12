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Россия
День России в Екатеринбурге отмечают выступлением полуторатысячного хора

День России в Екатеринбурге отмечают выступлением полуторатысячного хора

12:52  12 Июня 2017
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День России в Екатеринбурге отмечают выступлением полуторатысячного хора

Екатеринбург, 12 июня. В честь дня России многотысячный хор в Екатеринбурге исполнил песни о Родине.

В понедельник более полутора тысяч человек приняли участие в торжественной акции «Хором славим Россию и город». Певцы из 50 народных, академических, детских, ветеранских и любительских коллективов объединились в большой сводный хор.

День России в Екатеринбурге отмечают выступлением полуторатысячного хора

На импровизированной сцене под открытым небом гости и жители города исполнили гимн России. Отмечается, что пение исполнителей было слышно далеко за пределами Екатеринбурга. После гимна последовали такие композиции, как «Свердловский вальс», «Екатеринбург», «Россия» и «Гляжу в озера синие».

#екатеринбург #день россии #хор #гимн
Алексей Громов
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