Сводный хор исполнит гимн РФ на праздновании Дня России в Великом Новгороде

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Великий Новгород, 12 июня. Сегодня в Великом Новгороде, как и во всех остальных городах России, пройдут праздничные мероприятия в честь Дня России. Кульминацией программы праздничных мероприятий станет исполнение гимна Российской Федерации сводным хором.

Официальное начало праздника в Новгороде состоялось в полдень. Власти города решили превратить День России в Новгороде в праздник спорта — площадь Победы-Софийская превратится сегодня в спортивный городок, где пройдут различные соревнования и тренировки для горожан.

Сводный хор исполнит гимн России в 19 часов, после чего начнется праздничный концерт вокально-инструментально-хореографического ансамбля «Патриоты» Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева Министерства обороны РФ.