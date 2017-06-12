Глава ФСБ назвал провокацией перенос митинга в Москве

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Москва, 12 июня. Перенос митинга с проспекта академика Сахарова на Тверскую улицу в Москве является провокацией, заявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

Бортников выступил с предупреждением к сторонникам блогера Алексея Навального, который принял решение перенести митинг 12 июня в Москве с проспекта академика Сахарова (согласованного места проведения мероприятия) на Тверскую улицу. Он обратил внимание, что эти действия незаконны.

По мнению Бортникова, такие шаги не угрожают национальной безопасности, но являются явной провокацией. Он подчеркнул, что законы страны необходимо соблюдать. В случае их нарушений будут вынуждены вмешаться сотрудники правоохранительных органов, передает «Ньюинформ».

Ранее в Кремле прокомментировали перенос митингов в Москве на Тверскую улицу.