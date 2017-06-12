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Общество
Глава ФСБ назвал провокацией перенос митинга в Москве

Глава ФСБ назвал провокацией перенос митинга в Москве

12:50  12 Июня 2017
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Глава ФСБ назвал провокацией перенос митинга в Москве

Москва, 12 июня. Перенос митинга с проспекта академика Сахарова на Тверскую улицу в Москве является провокацией, заявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

Бортников выступил с предупреждением к сторонникам блогера Алексея Навального, который принял решение перенести митинг 12 июня в Москве с проспекта академика Сахарова (согласованного места проведения мероприятия) на Тверскую улицу. Он обратил внимание, что эти действия незаконны.

Глава ФСБ назвал провокацией перенос митинга в Москве

По мнению Бортникова, такие шаги не угрожают национальной безопасности, но являются явной провокацией. Он подчеркнул, что законы страны необходимо соблюдать. В случае их нарушений будут вынуждены вмешаться сотрудники правоохранительных органов, передает «Ньюинформ».

Ранее в Кремле прокомментировали перенос митингов в Москве на Тверскую улицу.

#бортников
Катерина Тимошенская
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