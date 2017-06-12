Жители Белгородской области получили поздравления с Днем России от первых лиц региона

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Белгород, 12 июня. Первые лица региона поздравили белгородцев с патриотическим праздником.

Губернатор Белгородской области, председатель облдумы и главный федеральный инспектор региона поздравили белгородцев с Днем России. В Белгороде праздник начнется с торжественной церемонии вручения паспортов молодым жителям области.

Это мероприятие состоится в здании музейного комплекса, посвященного памяти героизма советских солдат в битве под Прохоровкой «Огненная Дуга – Белгородское направление». В церемонии примет участие депутат Госдумы РФ Владимир Шаманов. Во время патриотического праздника жителей Белгорода ожидают спортивные соревнования, флешмобы, а также призы и подарки. Вечером в парке имени Ленина состоится торжественный концерт.