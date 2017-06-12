Митинг «против коррупции» не вызвал ажиотажа в Краснодаре

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Краснодар, 12 июня. Санкционированная властями акция «против коррупции» в Краснодаре началась позже, чем было запланировано. Как отмечают местные СМИ, мероприятие не вызвало особого ажиотажа — в парк 30-летия Победы пришло не более 300 человек.

Среди пришедших оказалось много журналистов, сообщает «Кубань 24». На время проведения митинга парк решили закрыть для безопасности его участников.

Для своих агитационных материалов организаторы мероприятия предпочли голубой цвет. Шарики от активистов большой популярностью не пользовались, пишет источник.

Сегодня вся страна отмечает День России. В больших и малых городах организованы массовые праздничные мероприятия. Также в понедельник проходят акции оппозиции, в том числе акции «против коррупции». Впрочем, их организаторам, судя по всему, не удалось привлечь на свою сторону широкие круги граждан.