Спасатели обнаружили тела 62 жертв крушения самолета в Мьянме

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Нейпьидо, 12 июня. Тела 62 погибших во время крушения военно-транспортного самолета в Мьянме обнаружены спасателями. Об этом заявил сегодня главнокомандующий страны Мин Аунг Хлэнга.

По его данным, среди обнаруженных – семеро детей. Кроме того, Хлэнг подчеркнул, что останки оставшихся жертв авиакатастрофы и обломки воздушного судна будут найдены в ближайшее время, пишет «Свободная пресса».

Напомним, самолет Shaanxi Y-8 вооруженных сил Мьянмы выполнял внутренний рейс Мьей – Янгон и пропал с радаров днем 7 июня. На борту находилось не менее 116 человек, в том числе 11 членов экипажа.

