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Россия
Собянин поздравил москвичей с Днем России

Собянин поздравил москвичей с Днем России

12:29  12 Июня 2017
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Собянин поздравил москвичей с Днем России

Москва, 12 июня. Мэр Москвы поздравил россиян с Днем России, который вся страна празднует 12 июня. Об этом столичный градоначальник сообщил на своей странице в Twitter.

«Богатая история, трудолюбивый народ, великая культура и большое будущее — это наша страна, — обратился Собянин к соотечественникам. — С Днем России, друзья!»

Ранее сообщалось, что сотни жителей Новосибирска приняли участие в мото-велопробеге в честь Дня России. Несмотря на плохую погоду, они провезли по улицам города 10-метровый российский флаг.

#собянин
Катерина Тимошенская
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