Собянин поздравил москвичей с Днем России

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Москва, 12 июня. Мэр Москвы поздравил россиян с Днем России, который вся страна празднует 12 июня. Об этом столичный градоначальник сообщил на своей странице в Twitter.

«Богатая история, трудолюбивый народ, великая культура и большое будущее — это наша страна, — обратился Собянин к соотечественникам. — С Днем России, друзья!»

Богатая история, трудолюбивый народ, великая культура и большое будущее - это наша страна. С Днем России, друзья! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 12, 2017

Ранее сообщалось, что сотни жителей Новосибирска приняли участие в мото-велопробеге в честь Дня России. Несмотря на плохую погоду, они провезли по улицам города 10-метровый российский флаг.