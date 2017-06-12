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Сирия, 12 июня. ИГ* направило террориста-смертника в район Романия к западу от Ракки. САА и союзники освободили несколько холмов вблизи поля Арак. Коалиция уничтожила командный пункт ИГ в провинции Аль-Анбар в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* вдоль дороги, связывающей поле Арак с городом Ас-Сухна.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: нанесли авиаудары по опорным пунктам боевиков в районе населенного пункта Анадан к северо-западу от Алеппо; направили конвой с подкреплением в восточную часть Хомса; освободили несколько холмов вблизи поля Арак к востоку от Пальмиры; отражают атаки террористов «Исламского государства»* в Дейр эз-Зоре; заняли позиции коалиции «Тахрир Аш-Шам» и боевиков ССА** в районе Даръа Аль-Балад и вблизи дороги Аль-Сад в Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): » напало на город Мухаммед Диб в восточной части Алеппо; захватило партию пушек, противотанковых ракет и гранат САА на востоке Алеппо; направило смертника в район Романия к западу от Ракки; атаковало позиции САА в районе города Итрия на востоке Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ в окрестностях города Инхил в Даръа.

Курды: на западе и востоке Ракки отбили у радикалов ИГ кварталы Синаа и Хаттин.

Международная коалиция: уничтожила ключевой командный пункт террористов «Исламского государства» в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Провинция Алеппо

Части правительственных войск, базирующиеся на границе между провинциями Ракка и Алеппо, были приведены в боевую готовность в связи с нападением боевиков «Исламского государства» на недавно освобожденный город Мухаммед Диб.

Радикалы ИГ в итоге отступили на свои изначальные позиции, однако в ближнем бою с военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) террористы сумели захватить пушки, противотанковые ракеты и гранаты САА, передает информационное агентство Al Masdar News.

Напомним, несколько дней назад армия САР освободила порядка 20 деревень на южном берегу реки Евфрат на территориях провинций Алеппо и Ракка.

Сирийская авиация между тем нанесла удары по опорным пунктам боевиков в районе населенного пункта Анадан к северо-западу от Алеппо. Информации об итогах боевого вылета пока не поступало.

Провинция Хомс

Командование сирийской армии направило крупный конвой с подкреплением на границу между провинциями Хомс и Хама. В ходе грядущей операции в этом регионе армия САР намерена расширить буферную зону вокруг стратегического шоссе Алеппо — Ханассер — Саламия — Итрия — Хама. На стороне правительственных войск в регионе действуют Национальные силы обороны ******(NDF).

Информагентство Al Masdar News сообщает, что в составе конвоя было доставлено большое количество крупнокалиберных пулеметов, артиллерийских орудий, зенитных установок.

С раннего утра в пустыне к востоку от Пальмиры начались ожесточенные столкновения между радикалами «Исламского государства» и бойцами сирийской армии. Войска армии САР возобновили массированные атаки позиций ИГ в этом районе с целью освободить крупное нефтяное месторождение Арак.

При поддержке ливанских отрядов «Хезболлы» и российских ВКС правительственным войскам удалось занять несколько холмов вблизи поля Арак, сообщает ливанский новостной портал Al Masdar News.

Тем временем российские истребители нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГИЛ вдоль дороги, связывающей Арак с главным бастионом террористов в регионе – городом Ас-Сухна.

Провинция Дэйр эз-Зор

Продолжаются столкновения в кварталах административного центра провинции. Сирийская армия отражает атаки террористов «Исламского государства» в южной части города Дейр эз-Зор. Военный источник в сети Telegram передает, что боевики ИГ потеряли множество бойцов убитыми и ранеными.

Напомним, в Дейр эз-Зор из охваченной с трех сторон курдами Ракки недавно перебрались высокопоставленные командиры ИГИЛ. Радикалы активизировали атаки правительственных позиций в городе, дабы полностью выбить войска САР из Дейр эз-Зора и превратить его в свою новую «столицу».

Провинция Даръа

Бои между радикалами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и боевиками Сирийской свободной армии (ССА) разворачиваются вокруг города Инхил, вблизи пограничного перехода «Насебеля» и в районе города Маараба.

Между тем во главе с 4-й механизированной дивизией Сирийской арабской армии (САА) подразделения правительственных войск готовятся к наступлению на Даръа. Информационный портал Al Masdar News передает, что правительственные войска взяли под контроль большую часть школьного комплекса недалеко от лагеря для беженцев. Сирийские военно-воздушные силы продолжают наносить удары по укрепленным пунктам исламистов и их линиям снабжения.

Кроме того, подразделения армии САР заняли часть позиций террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и боевиков «свободной армии» на окраине района Даръа Аль-Балад и вблизи шоссе Тарик Аль-Сад.

Провинция Ракка

Террорист-смертник «Исламского государства» активировал на себе «пояс шахида» в районе Романия к западу от Ракки. Напомним, квартал был захвачен бойцами Сирийской демократической армии**** (SDF) накануне. Сведения о нанесенном курдам уроне в данный момент формируются.

Курдские отряды SDF и YPG начали операцию на западе и востоке Ракки и отбили у радикалов «Исламского государства» части кварталов Синаа и Хаттин. В обоих районах продолжаются интенсивные столкновения. Командование SDF заявило, что 23 террориста ИГИЛ были уничтожены в ходе боев, а также еще 16 боевиков были захвачены в плен, передает информационный портал ANF News.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о том, что террористы «Исламского государства» атаковали позиции правительственных войск в районе ключевого города Итрия. Сведения о потерях сторон пока не оглашались. Для обороны бойцы армии Башара Асада используют тяжелую артиллерию.

Согласно данным оппозиционного информационного портала SOHR, Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников и российских военных самолетов закончила спецоперацию в районе населенного пункта Аль-Баргусия к востоку от Саламии. Более подробных сведений не приводится.

Ирак

В южной части провинции Аль-Анбар на берегу озера Ар-Разаза в результате авиаудара международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки был уничтожен ключевой командный пункт террористов «Исламского государства». Об этом заявил в интервью информационному агентству Iraqi News генерал-майор Махмуд аль-Фалахи, командующий операциями в Аль-Анбаре. Также сообщается, что в ходе воздушного удара были ликвидированы семь террористов ИГИЛ. Кроме того, вооруженные силы Ирака захватили шесть мотоциклов ИГИЛ и демонтировали 21 самодельное взрывное устройство.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)