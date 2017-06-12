Путин вручит в Кремле государственные премии в День России

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Москва, 12 июня. Президент Владимир Путин вручит в Кремле государственные награды в День России.

Премии будут вручаться за особые заслуги в области российского искусства, науки и технологий, а среди их получателей будут такие знаменитые россияне, как композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Государственная премия РФ является официальным выражением признания государством заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством.

Напомним, сегодня во всех городах России проходят праздничные мероприятия в честь Дня России.