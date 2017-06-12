Десятиметровый триколор провезли по улицам Новосибирска в День России

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Новосибирск, 12 июня. Сотни жителей Новосибирска приняли участие в мото-велопробеге в честь Дня России. Несмотря на плохую погоду, они провезли по улицам города 10-метровый российский флаг.

Финишировали они на главной площади Новосибирска, где к этому времени собралось уже более трех тысяч человек. Собравшихся поздравил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«В этот день, как никогда, мы ощущаем себя жителями одной огромной многонациональной страны. Россияне — мы произносим это с гордостью за героическое прошлое нашей Отчизны, ее могущество и славу, за выработанный веками русский характер — сильный, правдивый, непобедимый!» - подчеркнул он.

Кроме того, Локоть особ отметил роль Новосибирска в развитии государства. По его словам, город формирует и приумножает потенциал России, развивая высокие технологии и сохраняя культурное наследие страны.

Собравшиеся вместе исполнили гимн РФ. Мероприятия также посетил и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Как отмечают местные СМИ, горожане делали селфи с главой региона, который также обратился к ним по случаю Дня России.

