Стратегия попа Гапона: как Навальный толкает своих сторонников в автозаки ОМОН

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Накануне блогер Алексей Навальный отказался проводить митинг на проспекте Сахарова в Москве, который уже согласовала столичная мэрия. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с экспертом, который раскрыл истинные причины такого шага и обвинил Навального в намеренных провокациях.

О чем говорил блогер накануне? Конечно же, обвинил плохие власти в давлении на подрядчиков: мол, все они отказались устанавливать сцену на Сахарова под различными предлогами. Что же оставалось делать Навальному? Срочно выходить на Тверскую! Которая, на минуточку, будет перекрыта от Пушкинской улицы до Охотного ряда в честь Дня России. Там пройдет фестиваль «Времена и эпохи», там соберутся десятки тысяч людей. И там, к слову, тоже не будет сцены и громкого микрофона.

Власти Москвы все обвинения Навального развеяли на корню: на согласованной площадке, по их словам, были созданы все условия для проведения митинга. Можно было установить и сцену и звук — потому обвинения блогера выглядят очень странно. Скорее всего, давление на подрядчиков выступило в качестве отличного предлога. Но для чего?

«Абсолютно точно, что Навальный таким переносом хочет создать провокационную ситуацию. Это ведь не секрет: цель Навального — не получение электоральной поддержки, а максимальная дестабилизация ситуации в стране и максимальный подрыв легитимности президентских выборов. Он выполняет свою роль типичного агента влияния, врага России, реализует соответствующие задачи. Ему, в отличие от прошлого раза, предоставили очень удобное место, а он и его сторонники придрались к звуку и неправильному оборудованию сцены», — комментирует специально для ФАН политолог Сергей Марков.

Он подчеркивает: на Тверской в это время будут гулять семьи с детьми, россияне приедут отмечать праздник. Очень удобное место, чтобы создать давку или что даже похуже — в памяти еще свежи воспоминания о «Болотном деле» и беспорядках на Манежной площади.

«Здесь проявляется типичная такая стратегия попа Гапона: Навальный хочет, чтобы власть била людей, «винтила» их в заполненные автозаки. Чтобы всю эту картинку показывали телеканалы и чтобы шла максимально политическая дестабилизация. В этих условиях власть должна скорректировать свою позицию и бить не по Навальному, прежде всего, а по его богатым друзьям, которые опекают его, по тем сторонникам, которых пытаются продвигать в правительство. Ситуация тогда быстро стабилизируется. Навальный — никакой не разоблачитель коррупции, а просто инструмент в чужих руках, щупальца западной машины», — продолжает Марков.

Получается, Навальный сознательно срывает праздник и ставит людей под ОМОН — в условиях торжественных мероприятий у стражей порядка просто не будет времени разбираться и идти навстречу провокаторам и нарушителям общественного порядка. Блогер даже не сказал в последнем ролике своим сторонникам самого главного: куда обращаться в случае задержания. А ведь митинг будет несанкционированным. Не говоря уже о том, что вместо отдыха в Испании Навальный мог лучше подготовить митинг и закупить нужное оборудование.

Сегодня в Москве бунт на Тверской. Не пропустите Революцию!!!!1 pic.twitter.com/0avUhCvdaK — Konstantin Kukuškin (@KKKukushkin) June 11, 2017

Интересно, что по сообщениям наших корреспондентов в Москве, за час до начала акции Навального Тверская уже полна людей. Правда, в основном это типичные трудяги из регионов с детьми, которые пришли в центр отдохнуть и посмотреть праздник. Позже они окажутся втянутыми в политические провокации и ряд политологов запишет их в сторонники Навального, которые расширили демографию протеста.

Не потому ли испугался блогер митинга на Сахарова? Поняв, что в Москве много сторонников ему не собрать и что картинка будет не самой приглядной, он вклинился в массовые гуляния, где ожидается до 150 тысяч человек и где будет очень трудно отличить простых горожан от сторонников оппозиции. И потом можно будет говорить прессе: смотрите, меня поддержали многочисленные семьи. Вот только какой ценой?

Будем надеяться, что не ценой своего здоровья и своих жизней.