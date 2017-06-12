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Происшествия
Трое детей получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом под Томском

Трое детей получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом под Томском

12:20  12 Июня 2017
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Трое детей получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом под Томском

Томск, 12 июня. Три ребенка пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Томской области, сообщил начальник департамента здравоохранения региона Александр Холопов.

11 человек были доставлены вертолетом с места трагедии в Колпашево. Как подчеркнули в региональном департаменте здравоохранения, четверо из них имеют тяжелые травмы. Состояние семерых пострадавших оценивается как средней тяжести.

«В числе доставленных — трое детей, — добавил Холопов. — Травмы несерьезные, опасений они не вызывают».

Трое детей получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом под Томском

Ранее сообщалось, что число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Томской области достигло 24 человек.

 

Катерина Тимошенская
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