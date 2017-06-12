Роухани рассчитывает на развитие российско-иранских отношений

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Тегеран, 12 июня. Президент Ирана Хасан Роухани направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с Днем России.

Роухани пожелал счастья и величия всему российскому народу, отмечается в послании. Президент Ирана сообщил, что в последние годы в отношениях между Россией и Ираном произошло множество важных событий, которые пошли на пользу обеим странам.

Роухани подчеркнул, что он надеется на дальнейшее развитие и ежедневное углубление сотрудничества между Россией и Ираном на двустороннем, региональном и международном уровне.