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Весь мир
Роухани рассчитывает на развитие российско-иранских отношений

Роухани рассчитывает на развитие российско-иранских отношений

12:07  12 Июня 2017
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Роухани рассчитывает на развитие российско-иранских отношений

Тегеран, 12 июня. Президент Ирана Хасан Роухани направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с Днем России.

Роухани пожелал счастья и величия всему российскому народу, отмечается в послании. Президент Ирана сообщил, что в последние годы в отношениях между Россией и Ираном произошло множество важных событий, которые пошли на пользу обеим странам.

Роухани рассчитывает на развитие российско-иранских отношений

Роухани подчеркнул, что он надеется на дальнейшее развитие  и ежедневное углубление сотрудничества между Россией и Ираном на двустороннем, региональном и международном уровне.

#владимир путин #россия #хасан роухани #иран
Алексей Громов
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