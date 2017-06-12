Киев хочет обязать россиян заранее оповещать о въезде на Украину: что это значит

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Глава украинского МИД Павел Климкин предложил ввести для жителей России систему предварительного оповещения о предстоящих поездках на Украину. Зачем нужна эта дополнительная мера и не передумал ли уже Киев ввести в отношении РФ визовый режим? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

По мнению Климкина, визы уже отживают свой век — им на замену должны прийти биометрические паспорта. Но главное, на чем он настаивает, — предварительное оповещение. Житель России отправляется на Украину, но заходит в Интернет за несколько дней и пишет об этом. Так въезд станет более контролируемым — уверен украинский МИД. На разработку специальной платформы для оповещения ведомство отводит несколько месяцев, после чего может начаться тестовая работа.

«Давайте четко понимать, что у нас есть война и распад империи, но при этом почти три миллиона украинцев находятся на территории РФ, это 7-8% от всего населения. Этот вопрос нужно решать и во времени, и на основе четкого подхода», — рассказал журналистам Климкин.

Интересно, что еще несколько дней назад тот же глава украинского МИД уверял, что ведомство готово к введению виз с Россией и нужна только политическая воля руководства страны. Но уже тогда Климкин говорил не только о введении виз, но и о дополнительном ужесточении контроля.

«Политика у Киева сегодня такая — даже не антироссийская, а антинародная. Она не в интересах большинства украинцев, которые ездят не только в Европу, но и в Россию. Киев делает все, чтобы создать новый конфликт — например, внутри общества, потому что даже в отдельной семье идет постоянная дискуссия о правоте власти. Визовый режим они не вводят, объясняя все Крымом: дескать, там проживают украинские граждане и будут просить визы у собственной страны. Но не мытьем, так катанием пытаются усложнить жизнь предварительными сообщениями о визите. Это унизительно. С другой стороны, Украина будет требовать и введения биометрических паспортов в России. Делается все, чтобы осложнить отношения между двумя народами», — комментирует в беседе с ФАН экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

По его словам, эта политика бьет по интересам, прежде всего, украинского народа. Шесть с половиной миллионов посещений России наблюдалось только в прошлом году, россиян ездит на Украину около миллиона или полтора в год.

«Реально везде, на всех уровнях власти, звучит эта тема визы и другой ее модели. Власть хочет найти вариант, который бы Запад похвалил — ребята, молодцы. Им заказывали конфликт, войну с Россией, и они продолжают ее вести по всем линиям фронта. Военное противостояние в зоне Донбасса, информационное, дипломатическое. Сегодня вот пытаются нарушить вековые дружественные и родственные отношения между двумя народами. Разрубают по-живому. Киев видит, что народ безмолвствует и принял долгое терпение населения за его отсутствие, устроив шабаш. Так будет не всегда. Мы знаем, как это было в истории: всякое количество перерастает в качество. Какое? Посмотрим. Бунт неизбежен», — продолжает эксперт ФАН.

Власть в Киеве готова идти на такие меры, даже понимая всю экономическую уязвимость. Как говорится, не в первый раз.

«А разве блокада Донбасса не показала, что во власти сумасшедшие? Порошенко первым сделал посыл: блокада недопустима и чревата большими потерями для Украины и ее экономики. Но националисты зажали его, показали, что ты, мол, парень заигрался, что ты уже не ведущий, а ведомый, и что ты пойдешь туда, куда мы тебя поведем. И Порошенко тогда продолжил инициативу, хотя ранее называл ее идиотской. Киев лишился 20% ВВП, серьезных поступлений валюты в бюджет Украины. Раньше она продавала металл, уголь», — вспоминает Олейник.

С 11 июня 2017 года вступил в действие безвизовый режим поездок в Евросоюз для граждан Украины. Но мало кто в стране реально обрадовался.