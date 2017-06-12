МИД Украины потребует от россиян заранее предупреждать о приезде

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Киев, 12 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил обязать всех приезжающих на Украину россиян заранее оповещать о своем намерении посетить Украину. Для этого, по словам Климкина, может быть создана специальная электронная платформа, которая позволит контролировать въезд россиян.

«Наша цель должна быть простой — закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта, и чтобы это не навредило украинцам. Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо», — объявил Климкин в эфире украинского телеканала.

Глава МИД Украины признал, что даже если будет принято решение заставить россиян уведомлять о каждом посещении Украины, введение этой системы в работу потребует по крайней мере нескольких месяцев подготовки.