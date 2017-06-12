Автобус с детьми и грузовая «Газель» столкнулись под Ялтой, есть раненые

В Избранное

Скопировать

Симферополь, 12 июня. Грузовая «Газель» врезалась в автобус с детьми под Ялтой. По предварительным данным спасателей, травмы получили девять человек. Все они госпитализированы.

ЧП произошло в районе поселка Массандра под Ялтой около 09.30. По данным источника ФАН, виновником ДТП является водитель «Газели». Он подрезал автобус, зацепив его при обгоне. В результате, транспортные средства столкнулись и перевернулись.

В «Газели» ехали два человека. Спасатели с помощью спецсредств извлекали их из деформированной кабины. Но от помощи врачей они отказались. В автобусе находилось 27 человек, пятеро из них дети. Травмы получили девять человек. Характер повреждений не тяжелый, но всех пострадавших осматривают в больнице.

На месте ДТП работает полиция. Идет проверка. Все обстоятельства уточняются.