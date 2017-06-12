ДНР: 12 зданий в Донецке и Горловке повреждены обстрелами ВСУ

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Донецк, 12 июня. Более 10 зданий в Донецке и Горловке повреждены и разрушены обстрелами со стороны ВСУ, заявили власти Донецкой народной республики.

Замглавы администрации Петровского района Донецка Сергей Чуб констатировал, что этой ночью украинская армия атаковала поселок Александровка.

«В результате были повреждены восемь жилых домов по улице Шевченко, 14, 10, 21, 23; по улице Челюскинцев 12 а и по улице Ленина, 13, 18, 23», – подчеркнул представитель районной администрации.

Он констатировал, что здания получили повреждения кровли, остекления и дверей.

Исполняющий обязанности руководителя администрации Горловки Иван Приходько также рассказал о напряженной обстановке в районе Зайцево.

«Прямыми попаданиями снарядов разбиты три дома и хозпостройка на улицах Маресьева, Муравьева и Буденного», — перечислил он.

Приходько отметил, что, по последней информации, жертв и пострадавших среди мирного населения во время этого нападения ВСУ нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ 60 раз открывали огонь по населенным пунктам ДНР.