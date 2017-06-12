Новости США: Трамп боится ехать в Лондон, появились новые доказательства связи Пентагона и ИГ

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США, 12 июня. Трамп появился на свадьбе в Нью-Джерси, но боится ехать в Лондон. Власти Ирана заявили о доказательствах поддержки Вашингтоном ИГИЛ*. Жители Пуэрто-Рико хотят войти в США. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп на свадьбе

Президент США Дональд Трамп удивил всех своим неожиданным появлением на свадьбе в Нью-Джерси. Пара молодоженов гуляла в Trump National Golf Club, где национальный лидер проводил мероприятие. Ближе к 23 часам по местному времени Трамп внезапно посетил праздник и поздравил жениха и невесту, сделав с ними несколько общих фотографий.

Некоторые гости были так потрясены визитом Трампа, что начали тут же громко скандировать «США! США!». Хотя странно, что никто из гостей не допустил ни малейшей возможности появления президента, ведь свадебная церемония шла в гольф-клубе, принадлежащем как раз Трампу.

Лондон против президента США

В то же время два высокопоставленных члена администрации Трампа опровергли сообщения британского издания The Guardian о том, что Трамп фактически отложил визит в Великобританию. Он опасается, что его могут встретить протестами из-за реакции на недавние трагические события в Лондоне. Тогда американский президент написал в Twiitter, что минимум семь человек погибли и 48 ранены в результате теракта, а «мэр Лондона Садик Хан говорит, что нет причин волноваться».

Как бы то ни было, Трамп отложил визит в Великобританию, который должен был состояться во второй половине этого года. В телефонной беседе с Мэй он выразил сомнение, что необходимо навещать королевство, если общественность не оценит его приезд и устроит массовые акции протеста.

Сешнс расскажет о России

Генеральный прокурор Джефф Сешнс уже завтра планирует выступить в Сенате США на слушаниях, посвященных якобы вмешательству России в ход выборов президента. После известия об этом оживились демократы. Они призвали комитет разведки Сената расспросить о связях кампании Трампа с Россией на публичных слушаниях, а не на закрытом заседании.

В то же время юристы Трампа собираются судиться с экс-главой ФБР Джеймсом Коми. Его президент США обвинил в разглашении секретной информации. Коми на слушаниях в Конгрессе рассказал о том, что передал другу для публикации в прессе свои записи. В них говорилось о встречах с Трампом. Также Коми признался, что, возможно, Сешнс три раза встречался с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Пуэрто-Рико хочет стать штатом

Жители Пуэрто-Рико на референдуме одобрили обращение к конгрессу США — у них есть просьба по присоединению к США. Пуэрториканцы готовы стать жителями 51-го американского штата. Сейчас это независимое островное государство, которое при этом фактически подконтрольно Вашингтону.

Отмечается, что явка на референдуме составила всего 23%, но за присоединение к США высказались 97% из числа пришедших на участки. Решение теперь за конгрессом США.

Власть Пуэрто-Рико верит: присоединение к США — единственный способ разрешить тяжелый экономический кризис. Внешний долг острова составляет 72 миллиарда долларов.

Иран и ИГ*

Заместитель начальника штабов армии Ирана Мостафа Изади сделал громкое заявление: Тегеран обладает прямыми доказательствами поддержки террористов «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) со стороны США. Есть документы, есть информация — вопрос только в том, станет ли Иран ее обнародовать. В Иране уверены: несмотря на заявляемую борьбу с «Исламским государством»*, США сами являются «большим ИГИЛ».

Понятно, что Вашингтон ответил в духе «сами дураки». Трамп обвинил власти Ирана в поддержке терроризма и продвижении мирового зла. Пентагон уверен, что Иран является одним из спонсоров ИГ и что нужно сохранять против него санкции.

* Организация запрещена на территории РФ.