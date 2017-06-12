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Россия
Тысячи горожан и гостей Владивостока празднуют День России 

Тысячи горожан и гостей Владивостока празднуют День России 

11:55  12 Июня 2017
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Тысячи горожан и гостей Владивостока празднуют День России 

Владивосток, 12 июня. Тысячи горожан и гостей Владивостока пришли 12 июня на празднование Дня России. В самого утра праздничные мероприятия проходят на главных набережных, а также в Театральном и Адмиральском скверах и на других площадках, сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего в День России во Владивостоке пройдет порядка 50 мероприятий, в том числе концерты, творческие мастер-классы, спортивные соревнования и показательные выступления, выставки-ярмарки и т.д.

«К слову, сегодня на акватории Амурского залива проходят гонки на парусных яхтах. Насладиться незабываемым зрелищем могут все гости Спортивной набережной Владивостока, — сообщили в правительстве города. — Красочные праздничные мероприятия в честь Дня России проходят сегодня и на Университетской набережной на острове Русский».

Тысячи горожан и гостей Владивостока празднуют День России 

#владивосток #день россии
Катерина Михайлиди
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