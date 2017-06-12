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Общество
Власти Москвы обеспечили все условия для митинга на проспекте Сахарова

Власти Москвы обеспечили все условия для митинга на проспекте Сахарова

11:46  12 Июня 2017
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Власти Москвы обеспечили все условия для митинга на проспекте Сахарова

Москва, 12 июня. Правительство Москвы пошло навстречу организаторам митинга оппозиции на проспекте Академика Сахарова и сделало все, от него зависящее, для того, чтобы этот митинг состоялся. С таким заявлением выступил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников на радио.

«Со своей стороны правительство Москвы сделало все, чтобы состоялось сегодняшнее мероприятие, — объявил Черников. — Было обеспечено все со стороны безопасности для того, чтобы была возможность установить и сцену, и звук». Кроме того, на время проведения митинга на Сахарова было согласовано перекрытие движения транспорта.

Власти Москвы обеспечили все условия для митинга на проспекте Сахарова

Напомним, ранее ряд организаторов оппозиционного митинга, согласованного на проспекте Сахарова, заявили, что не намерены подчиняться требованиям властей и собираются провести митинг, как заявлялось изначально, на Тверской, где будут проходить мероприятия в честь Дня России. Полиция Москвы предупредила, что будет пресекать провокации и попытки несанкционированного проведения митинга.

Валентин Меликов
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