Власти Москвы обеспечили все условия для митинга на проспекте Сахарова

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Москва, 12 июня. Правительство Москвы пошло навстречу организаторам митинга оппозиции на проспекте Академика Сахарова и сделало все, от него зависящее, для того, чтобы этот митинг состоялся. С таким заявлением выступил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников на радио.

«Со своей стороны правительство Москвы сделало все, чтобы состоялось сегодняшнее мероприятие, — объявил Черников. — Было обеспечено все со стороны безопасности для того, чтобы была возможность установить и сцену, и звук». Кроме того, на время проведения митинга на Сахарова было согласовано перекрытие движения транспорта.

Напомним, ранее ряд организаторов оппозиционного митинга, согласованного на проспекте Сахарова, заявили, что не намерены подчиняться требованиям властей и собираются провести митинг, как заявлялось изначально, на Тверской, где будут проходить мероприятия в честь Дня России. Полиция Москвы предупредила, что будет пресекать провокации и попытки несанкционированного проведения митинга.