Россия победила на чемпионате мира по практической стрельбе из карабина

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11 июня в подмосковном парке «Патриот» завершилось главное стрелковое событие года в России — первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина.

Победительницей турнира стала команда из России!

Дуэль XXI века

…Вызов в виде безукоризненного по вежливости картеля, укромное место подальше от глаз досужих зевак, предложение примирения, отказ, секунданты проверяют и раздают оружие, взмах платка и сразу — звон шпаг или вспышка пистолетного выстрела…

Такими мы помним дуэли из книг и фильмов. В наше время, когда дуэли превратились в один из типов упражнений спортивной практической стрельбы, они стали выглядеть совсем иначе.

— Are you ready?

Замершие лицом к мишенному полю два стрелка кивают.

— Stand by!

Писк таймера. Стрелки даже не падают, а буквально рушатся, мгновенно занимая положение для стрельбы лежа. Считанные доли секунд уходят на то, чтобы «вложиться» в оружие, найти через оптику прицелов первую мишень и…

И выстрелы начинают греметь с такой скоростью, словно огонь ведется не из самозарядных карабинов, а из автоматов. Фонтанами улетают в сторону гильзы. Звук удара пуль о металлические мишени сливается в один тягучий звенящий раскат.

Наконец, последний выстрел, последний упавший поппер и — новый раскатистый звук. На сей раз, это уже аплодисменты!

Вот так выглядела дуэль современных стрелков-спортсменов. Дуэль, которой закончился 11 июня первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина, проходивший в Многофункциональном центре военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот».

Напомним, что данное мероприятие проводилось ОСОО «Федерация практической стрельбы России» при участии Правительства РФ, Министерства обороны РФ, Министерства спорта РФ и администрации Московской области.

Послание Путина и 500 тысяч патронов

О значимости и масштабности турнира можно судить по следующим данным.

Во время открытия чемпионата вице-премьер Дмитрий Рогозин зачитал послание, с которым к участникам соревнований обратился президент России Владимир Путин.

«Вам предстоит продемонстрировать свое искусство на первом в истории этого вида спорта мировом первенстве, — отметил глава государства. — Уверен, что ваше здоровое соперничество на стрельбище и дружеское общение между спортсменами и болельщиками послужит пропаганде спорта, распространению высокой культуры обращения с оружием, укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами наших стран в интересах всеобщего мира и безопасности».

Участниками чемпионата стало более 600 стрелков из 41 страны мира. Только за первые три дня соревнований они израсходовали более 200 тысяч патронов! Всего же для участников была изготовлена партия из 500 тысяч специальных спортивных патронов.

Еще один нюанс. Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина обслуживало рекордное число судей для турниров такого рода — 120 человек из 20 стран.

Словом, размах мероприятия получился таким, что стрелки между собой называли турнир в «Патриоте» «почти Олимпийскими играми».

Теперь немного о самой практической стрельбе. Ее девиз звучит как «Diligentia — Vis — Celeritas» («Точность — Мощность — Скорость»). Таким образом, спортсмену предписывается умение точной и скоростной стрельбы из мощного оружия. Победителем становится тот стрелок, который сумеет максимально быстро поразить все мишени.

Несмотря на то, что практическая стрельба появилась в России лишь в 1999 году, а видом спорта стала только в 2006 году, отечественные стрелки-«практики» уже не раз убедительно доказывали на российских и международных соревнованиях свое мастерство.

Показательный момент — в 2016 году Россия по числу первых мест на международных соревнованиях по практической стрельбе заняла лидирующую позицию среди 101 стран-участниц.

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Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина в очередной раз подтвердил высочайшую квалификацию российских спортсменов. Добыв 11 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых наград, россияне обеспечили себе первое место в командном зачете. Второе место досталось американцам (5 золотых медалей, 1 серебро и 1 бронза), а третье — финнам (4 золотые медали, 3 серебряные и 3 бронзовые награды).

Почему именно Россия?

С просьбой прокомментировать события турнира Федеральное агентство новостей обратилось к Анне Астаховой — консультанту-эксперту ОСОО «Федерация практической стрельбы России».

— Когда началась подготовка к проведению чемпионата?

— Если вы спрашиваете о спортсменах, то, думаю, они всю жизнь готовились к этому турниру. Если речь идет об организаторах, то за точку отсчета можно принять, видимо, 2013 год. Именно тогда 37-я генеральная ассамблея Международной конфедерации практической стрельбы (IPSC) приняла от Федерации практической стрельбы России заявку на проведение в нашей стране первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.

— Почему местом проведения этого турнира оказалась выбрана именно Россия?

— Потому что только у нас существовал стрелковый объект, отвечающим всем необходимым для проведения чемпионата требованиям.

— Вы про центр парка «Патриот»?

— Да. Многофункциональный огневой центр — это самое крупное стрельбище в России, сертифицированное для гражданских стрелков.

— Вопреки широко распространенному на Западе тезису об «изоляции» России, в чемпионате приняло участие большое количество иностранных спортсменов. Отразились ли на них антироссийские санкции?

— Ряд иностранных команд, в частности австрийская, датская и голландская, столкнулись с проблемой вывоза своего оружия. Подчеркну — не ввоза в Россию, а именно вывоза карабинов из стран своего проживания.

Миллион от «Калашникова»

— Как же была решена проблема?

— Голландские спортсмены после получения запрета на вывоз обратились в суд и свой иск выиграли. Остальным помог концерн «Калашников», обеспечивший спортсменов карабином «Сайга» своего производства. Мало этого, концерн даже учредил специальный приз в 1 млн рублей, который будет разыгран среди спортсменов чемпионата мира, выступающих с оружием «Калашникова» в классах Semi-auto Standard и Semi-auto Open.

— Кому достался миллион?

— Приз «Калашникова» разделили между собой трое российских и один американский спортсмен. Награда досталась Евгению Юденкову, Марии Шварц, Анастасии Терешиной и спортсмену из США Куану Уотсону.

— Помнится, кто-то из германской сборной отметил надежность и малый вес карабинов «Калашникова». Обладатель более полусотни национальных наград и титулов, а также 45 титулов международного уровня, без преувеличения легендарный американский стрелок Джерри Микулек отреагировал на знакомство с карабином от «Калашникова» так: «Хороший! Можно мне один?» Таким образом, можно сказать, что иностранцы отзывались о предоставленном концерном оружии в целом положительно. При этом от ряда отечественных спортсменов в отношении тех же стволов можно было услышать и критические замечания… Впрочем, давайте отвлечемся от «железа» и вернемся к людям. Как иностранные стрелки оценили уровень проведения чемпионата?

— Они детально ознакомились со стрелковыми галереями, после чего согласились с тем, что, да, только в огневом центре парка «Патриот» и следовало проводить этот чемпионат. Всем очень понравилось то, что в создании упражнений приняли участие дизайнеры из разных стран. После чего эти упражнения получили соответствующие названия. Например, китайцы участвовали в создании упражнения «Панда», американские дизайнеры стали авторами «Великих озер» и т.д.

— Политизировать спорт — последнее дело, тем не менее, хочется узнать, принимала ли участие в чемпионате украинская сборная?

— Нет, не принимала. При этом сборные из Латвии, Литвы и Эстонии, т.е. из стран, чьи правительства относятся к России, скажем так, довольно неоднозначно, на наш турнир прибыли.

— Сколько на чемпионате выступало российских спортсменов?

— 230.

— Ого! А американских?

— Девятнадцать. При этом уже упоминавшийся вами Джерри Микулек привез с собой жену и дочь, которые тоже участвовали в чемпионате. Вот такой семейный подряд по-американски. Но это еще не все. Вместе с Микулеком также прибыл его 22-летний ученик Хантер Кейл. Он инвалид детства. У него врожденная травма кистей. Можно сказать, что у Кейла кистей рук просто нет. Но это не мешает ему великолепно стрелять. Потрясающий человек с фантастической силой воли!..

From Russia with love!

— Среди некоторых стрелков бытует мнение, что практическая стрельба — это семейный вид спорта. Насколько это мнение, по-вашему, верно?

— Мне кажется, что, применительно к прошедшему чемпионату, оно вполне соответствует истине. На турнире нередко встречалась ситуация, когда отец выступал в качестве инструктора или судьи, а сын или дочь являлись членами той или иной сборной. У нас выступала семья из Молдавии — сразу 6 человек. В общем, очень многие приезжали целыми семьями. Если и не поучаствовать непосредственно в турнире, то, по крайней мере, чтобы поддержать своих.

— Виталий Крючин, президент ОСОО «Федерация практической стрельбы России», недаром сказал, что стрельба — это любовь, а ей все возрасты покорны. На чемпионате выступали не только мужчины и женщины, но даже юниоры...

— Да что там юниоры!.. Тут появлялись даже те, кто и ходить-то недавно научился. Совершенно обыденной, например, была такая картина. Мама выступает, а за нею передвигается папа. У того на груди в «кенгурушнике» — ребенок, которому всего год и два месяца. Еще, думаю, многим запомнился наш стрелок-спортсмен Максим Буров, ходивший с большой сумкой, в которой сидели два маленьких котенка. В перерывах между выступлениями Максим, к восторгу окружающих, кормил котят молочком из бутылочки. Думаю, первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина надолго запомнится всем, кто побывал в дни его проведения в «Патриоте». Чемпионат стал спортивной площадкой, объединившей самых удивительных и самых талантливых людей!

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— Да и завершение турнира стало тоже необычным. Министерство обороны России решило после финальной церемонии угостить участников чемпионата мира двумя 30-килограммовыми тульскими пряниками в форме самоваров. From Russia with love!

— Скорее, «Большое спасибо! Приезжайте к нам еще!»