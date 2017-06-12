Кремль прокомментировал перенос митингов в Москве на Тверскую улицу

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Москва, 12 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение блогера Алексея Навального перенести митинги в Москве на Тверскую улицу.

Навальный решил перенести запланированные на 12 июня митинги с проспекта академика Сахарова на Тверскую улицу. Пескова попросили прокомментировать этот шаг блогера.

Представитель Кремля обратил внимание, что с этим вопросом следует обратиться к мэрии города.

«Важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что московская полиция намерена пресекать любые провокации, незаконные действия и нарушения существующего законодательства о проведении массовых мероприятий.