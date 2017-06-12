Хоккеисту Малкину разбили нос во время празднования победы в Кубке Стэнли

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Вашингтон, 12 июня. «Питтсбург» стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли, этот турнир он выиграл во второй раз подряд. Во время празднования победы россиянин Евгений Малкин разбил нос, сообщили в пресс-службе НХЛ.

«Питтсбург» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:0 и стал второй год подряд обладателем Кубка Стэнли, передает RT. Малкина уже во второй раз назвали лучшим бомбардиром плей-офф, передает «Телеканал 360». Во время празднования победы один из партнеров россиянина случайно его толкнул, и Малкин разбил нос о шлем одного из хоккеистов.

«Когда все прыгали друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем, — рассказал сам Малкин. — Я не видел, кто это был, но мне кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея. Но это все мелочи».

«Хотя, конечно, это однозначно заслуживало удаления, — также пошутил хоккеист. — Судья проморгал этот момент нарушения».

В мае Малкин, выступающий за американский клуб «Питтсбург пингвинз», был признан лучшим снайпером из РФ в истории кубка Стэнли.