Донбасс: ВСУ 60 раз открыли огонь по населенным пунктам ДНР

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Донецк, 12 июня. Командование Донецкой народной республики сообщило о десятках нарушений со стороны киевских силовиков за минувшие сутки. Обстрелы украинские военнослужащие снова вели по жилым домам.

«За прошедшие сутки ВС Украины 60 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 19 районов республики», — отметили в командовании.

Военные ДНР также уточнили, что украинские силовики применяли танковые и артиллерийские орудия, минометы, вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

