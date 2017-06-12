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Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Томской области увеличилось до 24

Число пострадавших в ДТП в Томской области увеличилось до 24

11:36  12 Июня 2017
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Число пострадавших в ДТП в Томской области увеличилось до 24

Томск, 12 июня. Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Томской области достигло 24 человек. Такую информацию распространила пресс-служба управления Следственного комитета по Томской области.

«По предварительным данным, пострадали 24 человека, погиб пятимесячный ребенок», — сообщили представители регионального управления СК РФ.

Напомним, ДТП в Томской области произошло сегодня около 8 часов утра. По предварительным данным, автобус перевернулся в результате столкновения с легковым автомобилем на большой скорости. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства крушения уточняются.

Валентин Меликов
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