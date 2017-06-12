КамАЗ пробил ограждение и улетел в кювет на северо-западе Москвы

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Москва, 12 июня. На северо-западе Москвы КамАЗ по неизвестной пока причине пробил ограждение и съехал в кювет. В результате пострадал водитель большегруза.

ЧП произошло около восьми утра в районе дома 47 по улице Нижние Мневники. На месте работают экстренные службы города, решается вопрос, как будут поднимать грузовик. На месте происшествия находится кран МЧС,

Представители столичной Госавтоинспекции уточнили, что КамАЗ не падал с Кармышевского моста в Москву-реку, о чем сообщил ранее ряд СМИ, пишет «Вечерняя Москва».

Телеканал 360 сообщает, что в результате падения КамАЗа пострадал управлявшийся им мужчина. Все подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

