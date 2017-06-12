Следователи Забайкалья выдвинули первую версию трагедии с автобусом

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Чита, 12 июня. Следователи проверяют версию о том, что автобус с паломниками попал в ДТП из-за уснувшего за рулем водителя, сообщил руководитель регионального следственного управления СК РФ Юрий Русанов во время заседания оперативного штаба.

«В ходе расследования будет проверена версия о нарушении водителем и его работодателем режима труда и отдыха, в результате которого водитель мог уснуть за рулем».

Как стало известно, несколько пострадавших обратили внимание на то, что водитель перед аварией значительно превысил скорость на участке, где стоит ограничение скорости движения в 30 километров в час.

Вторник, 13 июня, в Забайкалье станет днем траура после страшной аварии, в которой погибли 12 человек.