Путин: «День России в мире» является ярким событием для многих стран

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Москва, 12 июня. Президент Владимир Путин заявил, что «День России в мире» — яркое событие в культурной и общественной жизни многих стран. Слова президента распространила пресс-служба Кремля.

«Этот значимый, многогранный проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран. Он предоставляет нашим соотечественникам и друзьям отличную возможность окунуться в атмосферу праздника», — отмечает президент Путин.

Российский президент в приветствии участникам, гостям и организаторам праздничных мероприятий «Дня России в мире» выразил надежду, что торжества пройдут на высоком уровне и послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между странами и народами.

Напомним, День России отмечается в РФ с 1991 года, однако до 2002 использовалось официальное название «День принятия декларации о независимости РСФСР». 12 июня 1990 была подписана декларация о независимости и будущая Российская Федерация стала независимой частью СССР.