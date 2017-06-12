Стали известны подробности смертельного ДТП с пассажирским автобусом под Томском

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Томск, 12 июня. Пассажирский автобус, попавший в жуткое ДТП в Томской области, следовал из Томска в село Парабель. Владельцем транспортного средства является МУ ПАРАБЕЛЬСКОЕ АТП.

Трагедия произошла сегодня около восьми утра на трассе Томск-Колпашево около восьми часов утра. Предварительно установлено, что автобус перевернулся после столкновения с легковушкой.

Жертвой ДТП стал грудной ребенок. Он умер по дороге в больницу. Еще пострадали 17 человек, 15 из них госпитализированы.