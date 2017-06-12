Власти ЛНР поздравили братский народ с Днем России

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Луганск, 12 июня. Власти Луганской народной республики поздравляют братский народ с Днем России, сообщили представители Федерации профсоюзов ЛНР.

Власти ЛНР поздравили россиян с праздником 12 июня — Днем России. Они обратили внимание на общие исторические корни, а также общность духовных и культурных ценностей.

«Мы, жители Луганской народной республики, Донбасса, всегда ощущали себя сопричастными с историей России, нас всегда связывали партнерские, родственные и дружественные отношения, — говорится в поздравлении. — Как никто другой, мы знаем цену настоящей братской дружбы, которая дает нам силы в борьбе за свою независимость. Мы сделали этот выбор, и будем верны ему!»

Ранее президент Молдавии Игорь Додон поздравил россиян с Днем России и выразил надежду, что страны восстановят отношения в полной мере.