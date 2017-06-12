Пассажирский автобус перевернулся под Томском, погиб младенец

В Избранное

Скопировать

Томск, 12 июня. Пятимесячный младенец стал жертвой жуткого ДТП с участием пассажирского автобуса в Томской области. Еще 17 человек получили травмы, в больницы, по данным полиции доставлены 15 пострадавших.

По данным регионального ГУ МВД, автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем, после чего перевернулся. Авария произошла на трассе Томск-Колпашево около восьми часов утра. Грудной ребенок умер по дороге в больницу.

«Предположительно, причиной аварии стало столкновение рейсового автобуса с легковым автомобилем, в результате чего произошло опрокидывание», - уточнили представители регионального главка МВД.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Дальнейшая информация уточняется.