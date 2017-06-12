Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся под Томском, погиб младенец

Пассажирский автобус перевернулся под Томском, погиб младенец

10:52  12 Июня 2017
144

Пассажирский автобус перевернулся под Томском, погиб младенец

Томск, 12 июня. Пятимесячный младенец стал жертвой жуткого ДТП с участием пассажирского автобуса в Томской области. Еще 17 человек получили травмы, в больницы, по данным полиции доставлены 15 пострадавших.

По данным регионального ГУ МВД, автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем, после чего перевернулся. Авария произошла на трассе Томск-Колпашево около восьми часов утра. Грудной ребенок умер по дороге в больницу.

«Предположительно, причиной аварии стало столкновение рейсового автобуса с легковым автомобилем, в результате чего произошло опрокидывание», - уточнили представители регионального главка МВД.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Дальнейшая информация уточняется.

#дтп #томск #автокатастрофа
Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть