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Багдад, 12 июня. Ирак готов выступить посредником в урегулировании ситуации вокруг Катара, которого обвиняют в связях с террористами, заявил президент страны Фуад Маасум.

Маасум обратил внимание, что Ирак выступает за мирное урегулирование конфликтов посредством диалога.

«Мы готовы внести свой вклад в сближение точек зрения и в посредничество для решения проблем и разногласий между братскими странами, будь то государства залива (Персидского залива. — Прим. ФАН) или другие», — констатировал президент Ирака.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что ситуация вокруг Катара может привести к войне, поэтому необходимо найти путь ослабить напряжение в регионе.