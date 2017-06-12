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Политика
Ирак готов выступить посредником в урегулировании ситуации вокруг Катара

Ирак готов выступить посредником в урегулировании ситуации вокруг Катара

10:52  12 Июня 2017
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Ирак готов выступить посредником в урегулировании ситуации вокруг Катара

Багдад, 12 июня. Ирак готов выступить посредником в урегулировании ситуации вокруг Катара, которого обвиняют в связях с террористами, заявил президент страны Фуад Маасум.

Маасум обратил внимание, что Ирак выступает за мирное урегулирование конфликтов посредством диалога.

«Мы готовы внести свой вклад в сближение точек зрения и в посредничество для решения проблем и разногласий между братскими странами, будь то государства залива (Персидского залива. — Прим. ФАН) или другие», — констатировал президент Ирака.

Ирак готов выступить посредником в урегулировании ситуации вокруг Катара

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что ситуация вокруг Катара может привести к войне, поэтому необходимо найти путь ослабить напряжение в регионе. 

Катерина Тимошенская
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