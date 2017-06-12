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Общество
Полиция Москвы будет пресекать провокации при попытке проведения митинга на Тверской

Полиция Москвы будет пресекать провокации при попытке проведения митинга на Тверской

11:00  12 Июня 2017  /обновлено: 11:04  12 Июня 2017
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Полиция Москвы будет пресекать провокации при проведении митинга на Тверской

Москва, 12 июня. Московская полиция намерена пресекать любые провокации, незаконные действия и нарушения существующего законодательства о проведении массовых мероприятий, в случае, если участники согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова попробуют провести несогласованную акцию на Тверской улице. С соответствующим заявлением выступили представители главного управления полиции Москвы.

«После появления в интернете призывов переместиться с проспекта Сахарова на Тверскую улицу для организации несогласованной протестной акции столичная полиция официально предупреждает: поскольку на Тверской улице запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — заявили в московской полиции.

Полиция Москвы будет пресекать провокации при проведении митинга на Тверской

Напомним, накануне согласованной на проспекте Академика Сахарова акции оппозиции ряд организаторов митинга предложил перенести акцию на Тверскую, несмотря на мнение властей. Как отмечает ТАСС, в заявке на проведение протестных мероприятий на Тверской улице ранее было отказано не только из-за праздничных мероприятий, но и в связи с введенным на время Кубка конфедераций FIFA особым режимом безопасности.

Валентин Меликов
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