Полиция Москвы будет пресекать провокации при попытке проведения митинга на Тверской

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Москва, 12 июня. Московская полиция намерена пресекать любые провокации, незаконные действия и нарушения существующего законодательства о проведении массовых мероприятий, в случае, если участники согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова попробуют провести несогласованную акцию на Тверской улице. С соответствующим заявлением выступили представители главного управления полиции Москвы.

«После появления в интернете призывов переместиться с проспекта Сахарова на Тверскую улицу для организации несогласованной протестной акции столичная полиция официально предупреждает: поскольку на Тверской улице запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — заявили в московской полиции.

Напомним, накануне согласованной на проспекте Академика Сахарова акции оппозиции ряд организаторов митинга предложил перенести акцию на Тверскую, несмотря на мнение властей. Как отмечает ТАСС, в заявке на проведение протестных мероприятий на Тверской улице ранее было отказано не только из-за праздничных мероприятий, но и в связи с введенным на время Кубка конфедераций FIFA особым режимом безопасности.