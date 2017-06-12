Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в провинциях Дамаск и Деръаа

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Москва, 12 июня. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали три случая нарушения перемирия в Сирии, Турция заявила о еще двух случаях стрельбы, сообщили сегодня в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве также уточнили, что обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. Три нарушения перемирия были зафиксированы в провинции Дамаск. «Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинции Деръаа», — уточнили в российском министерстве. К перемирию в течение суток новые поселения и вооруженные группировки не присоединялись.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о проведенных в Алеппо трех гуманитарных акциях. Населению доставили 3,6 тонны воды. Гумпомощь получили 1,13 тысячи человек. Еще 361 житель Сирии получил помощь российских военных врачей, а компания»Абакан эйр» доставила с помощью парашютов гумпомощь полученных по линии ООН. 21 тонну продуктов доставили в районе Дейр-эз-Зора.