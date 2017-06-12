Трамп по ошибке попал на свадьбу к незнакомцам в своем гольф-клубе в Нью-Джерси
Вашингтон, 12 июня. Президент США Дональд Трамп, посетивший вчера принадлежащий ему гольф-клуб в Нью-Джерси, едва не сорвал проводившуюся в гольф-клубе свадьбу, по ошибке зайдя не в ту дверь. Осуществляющие обеспечение безопасности президента США сотрудники Секретной службы прервали ход церемонии и принялись создавать зону безопасности, однако разобравшись в ситуации, Трамп остановил их.
Как отмечает CNN, на рекламных буклетах этого гольф клуба отмечается, что в нем можно встретить президента, однако появление Трампа стало для молодоженов и их гостей полной неожиданностью.
«Визит его был очень кратким. Он помахал всем. Все, очевидно, удивились, встали со своих стульев и подошли, чтобы сфотографироваться. Невеста выбежала, и он обнял и поцеловал её, она была просто в восторге. А потом жених узнал, тоже подошёл. Никто не знал, что это случится», — рассказал один из свидетелей появления Трампа.