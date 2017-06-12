Трамп по ошибке попал на свадьбу к незнакомцам в своем гольф-клубе в Нью-Джерси

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Вашингтон, 12 июня. Президент США Дональд Трамп, посетивший вчера принадлежащий ему гольф-клуб в Нью-Джерси, едва не сорвал проводившуюся в гольф-клубе свадьбу, по ошибке зайдя не в ту дверь. Осуществляющие обеспечение безопасности президента США сотрудники Секретной службы прервали ход церемонии и принялись создавать зону безопасности, однако разобравшись в ситуации, Трамп остановил их.

Как отмечает CNN, на рекламных буклетах этого гольф клуба отмечается, что в нем можно встретить президента, однако появление Трампа стало для молодоженов и их гостей полной неожиданностью.

He stopped to say hello at the wedding party ???????????? A post shared by Madelyn Smith (@madelyns_moving_castle) on Jun 10, 2017 at 7:18pm PDT