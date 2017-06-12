Автобус перевернулся в Забайкалье на месте ремонта трассы — СК РФ

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Красноярск, 12 июня. Страшное ДТП с автобусом, в котором погибли 12 человек, произошло на месте ремонта трассы «Байкал» в Забайкалье, сообщил официальный представитель регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

«На данном участке велись ремонтные работы и на внешней стороне не было ограждения, — констатировал представитель следствия. — Этот участок имеет крутой поворот, так называемый «тещин язык». Вот оттуда автобус опрокинулся в кювет».

В следственных органах подчеркнули, что будет проведена проверка сотрудников компании, которая обслуживала этот участок трассы.

13 июня будет объявлено в регионе днем траура по жертвам ДТП.