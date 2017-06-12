Новороссия сегодня: Донбасс на грани катастрофы, ЧС в Докучаевске, новая «перемога» ВСУ

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Новороссия, 12 июня. Офицеры СЦКК и коммунальщики под огнем ВСУ, украинские «Акации» на линии фронта, Киев оставляет прифронтовые города без больниц. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Обстановка на фронте

За истекшие сутки ситуация вдоль линии соприкосновения резко обострилась. По территориям народных республик украинские силовики выпустили более 600 артиллерийских снарядов и мин. Разрушены и частично повреждены более 30 домов.

ВСУ продолжают целенаправленно бить по объектам жизнеобеспечения Донбасса. При этом данные обстрелы приводят в большей степени к осложнению жизни жителей оккупированных ВСУ территорий.

В результате артиллерийских налетов ВСУ более 400 тысяч человек на территории, подконтрольной Украине, остаются без водоснабжения. Поселок Красный Партизан лишился электро- и газоснабжения.

ДНР сегодня

Жители республики заново привыкают к жизни в период активной фазы боевых действий. В центре Донецка отчетливо слышны звуки обстрелов. Пользователи сети сообщают о дрожании окон даже в отдаленных от линии фронта районах столицы ДНР.

Утром 11 июня украинские силовики вновь открыли огонь по району насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода. В зоне обстрела оказались российские офицеры совместного центра контроля и координации (СЦКК) и руководитель коммунального предприятия «Вода Донбасса», которые прибыли на водовод для проведения инспекции после ночных обстрелов.

В Докучаевске введен режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Город полностью остался без воды в результате обстрелов ВСУ и отключения электроснабжения насосной станции.

Киев закрывает больницы

В прифронтовых городах Марьинка и Красногоровка, временно оккупированных украинской стороной, киевские власти планируют закрыть больницы и перевести их в другие отдаленные города. Общественность городов бьет тревогу, обращаясь к своему руководству о недопущении такого шага.

Следует отметить, что население данных территорий составляют преимущественно люди пожилого возраста, а сами города постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ и Нацгвардии, вследствие чего мирные жители получают ранения и травмы.

ЛНР сегодня

По информации корреспондента ФАН, полученной от источника в администрации города Артемовск Донецкой области, ВСУ понесли большие потери после неудавшейся накануне попытки захватить поселок Желобок. Убиты 24 человека, более 50 ранены. Украинским командованием данные факты тщательно скрываются, сообщается лишь о четырех погибших.

Киевские силовики продолжают стягивать тяжелые вооружения к линии соприкосновения. Разведка ЛНР зафиксировала факт переброски в район населенного пункта Крымское (в трех километрах от линии соприкосновения) двух батарей САУ «Акация» из состава 93 бригады ВСУ, танков и гаубиц.

Активизация ДРГ

В республике констатировали активизацию диверсионно-разведывательных групп ВСУ на северо-западном и западном направлениях. В районе поселка Трехизбенка выявлено местонахождение разведподразделения 130-й отдельной разведывательной бригады ВСУ. В районе Золотого отмечается активизация действий разведподразделений 24-й бригады ВСУ. Об этом сообщают в луганском командовании.

Луганская разведка также вскрыла факт функционирования маневренной группы радиоэлектронной разведки ВСУ в зоне ответственности третьего батальона 24-й бригады на участке Золотое — Катериновка.

Как сообщает источник в оборонном ведомстве республики, данные факты являются свидетельством подготовки украинской стороной масштабной наступательной операции.

Отсидевший батальон АТО

Печально известный своими зверствами в Донбассе военизированный батальон украинской полиции «Луганск-1» недавно пополнился новыми добровольцами. Об этом сообщил Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

«Совсем недавно они проводили дополнительный набор сотрудников в подразделение: из семи человек, которые дополнительно пришли в батальон, только двое не имеют судимостей. Остальные, все ранее судимые, надевают погоны полицейских и получают индульгенцию на грабежи, разбои, торговлю наркотиками» — добавил Корнет.

Мифы и «подвиги» украинских карателей

Накануне украинские СМИ растиражировали «сенсационную новость» о взятии киевскими силовиками из 72-ой бригады ВСУ населенного пункта Спартак, который считается «северными воротами» в Донецк. Отметим, что расстояние по прямой от Спартака до центра Донецка не превышает 10 километров.

В оборонном ведомстве республики данную информацию категорически опровергли. Военные корреспонденты пресс-службы ВС ДНР отправились в фронтовой поселок, чтобы опровергнуть дезинформацию.

На фоне непрекращающихся обстрелов с позиций ВСУ военкоры пообщались с местной жительницей в центре поселка. «Мы стоим в центре Спартака. Обстрелы участились. На этой неделе как будто начинается 2014 год. Никогда у нас в поселке ВСУ не было и на данный момент нет», — сообщила жительница.