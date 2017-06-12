Номинант на «Оскар» ко Дню России создал для Google дудл с березами и триколором

В Избранное

Скопировать

Москва, 12 июня. Дудл в виде березовой рощи появился в День России на на главной странице Google. Это первый случай, когда анимацию создал российский художник и сценарист Константин Бронзит.

Как рассказали в пресс-службе Google Россия, лейтмотивом сегодняшнего дудла стал один из символов России — береза. Художник создал небольшую анимированную историю, в которой оживает логотип и буквы логотипа компании играют в прятки, уточняет «Вечерняя Москва».

«На создание сюжета меня подтолкнула одна из лирических сцен моего полнометражного фильма «Алеша Попович и Тугарин Змей»», — рассказал сам Бронзит.

Кликая на картинку, пользователи могут узнать о том, когда был учрежден День России, а также, как его принято отмечать в разных регионах РФ.

