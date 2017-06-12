Президент Молдавии в День России пообещал восстановить отношения стран

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Кишинев, 12 июня. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил россиян с Днем России и выразил надежду, что страны восстановят отношения в полной мере. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Додон поздравил с Днем России президента страны Владимира Путина, всех россиян и граждан РФ, которые проживают на территории Молдавии. Он назвал Россию стратегическим партнером его страны.

«Вековые культурные ценности и традиции связывают целые поколения наших стран, в духе единства, добра, взаимного уважения и дружбы, — говорится в сообщении президента Молдавии. — И мы, несмотря на любые трудности и препятствия, восстановим наши межгосударственные отношения в полной мере! С праздником, Россия и россияне!»

Ранее Додон заявил, что решение молдавского правительства о высылке российских дипломатов является нарушением закона.