Уголовное дело завели на водителя автобуса, разбившегося в Забайкалье

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Чита, 12 июня. В отношении водителя, управлявшего автобусом, разбившимся на 702-м километре федеральной трассы «Байкал», возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения. В УМВД России по Забайкальскому краю сообщили, что в настоящее время идет следственная работа в рамках данного дела.

«Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Петровск — Забайкальский» возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, совершившего дорожно-транспортное происшествие на федеральной дороге Иркутск–Чита, по признакам преступления… «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — указано в опубликованном пресс-службой управления МВД сообщении.

Сейчас следователи опрашивают всех свидетелей происшествия. Проводится также опознание погибших в ДТП — на данный момент их количество составляет 12 человек.

Напомним, более 50 человек пострадали при опрокидывании автобуса с паломниками в Забайкалье, многие пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.