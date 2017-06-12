Президент Австрии пожелал Путину и всем россиянам счастливого будущего

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Вена, 12 июня. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поздравил президента РФ Владимира Путина и всех жителей страны с Днем России. Об этом сообщается в послании австрийского лидера российскому.

«Желаю народу России счастливого будущего», — говорится в послании.

День России отмечается 12 июня по всей стране. Во всех регионах проходят праздничные мероприятия, концерты, мотопробеги и т.д. Также в этот день многие города празднуют День города.