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Россия
Президент Австрии пожелал Путину и всем россиянам счастливого будущего

Президент Австрии пожелал Путину и всем россиянам счастливого будущего

12:07  12 Июня 2017
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Президент Австрии пожелал Путину и всем россиянам счастливого будущего

Вена, 12 июня. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поздравил президента РФ Владимира Путина и всех жителей страны с Днем России. Об этом сообщается в послании австрийского лидера российскому.

«Желаю народу России счастливого будущего», — говорится в послании.

День России отмечается 12 июня по всей стране. Во всех регионах проходят праздничные мероприятия, концерты, мотопробеги и т.д. Также в этот день многие города празднуют День города.

#путин #александер ван дер беллен #день россии
Катерина Михайлиди
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